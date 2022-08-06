Подставили кондитера: чем кормили гостей на свадьбе Пугачевой и Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году после десяти лет совместной жизни. На тот момент юмористу было 35 лет, а Примадонне – 62.
Дату свадьбы и место празднования мероприятия молодожены тщательно скрывали от журналистов, однако пресса все равно проникла на главный бал года.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Отпраздновали свадьбу в одном из столичных ресторанов. На торжественное мероприятие пригласили родственников и близких друзей. На столах были карпаччо из лосося с моцареллой, панна-котта из козьего сыра и множество других блюд средиземноморской кухни.
Отдельно стоит сказать про свадебный торт. Десерт решено было заказать у известного кондитера Александра Селезнева. Мастер соорудил многоярусное творение в стиле барокко и рококо с фигурками жениха и невесты на вершине.
Вот только торт ему заказали всего за пару дней до свадьбы, поэтому кондитер бросил все дела и занялся эскизом будущего шедевра.