Подставили кондитера: чем кормили гостей на свадьбе Пугачевой и Галкина

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году после десяти лет совместной жизни. На тот момент юмористу было 35 лет, а Примадонне – 62.

Дату свадьбы и место празднования мероприятия молодожены тщательно скрывали от журналистов, однако пресса все равно проникла на главный бал года.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Отпраздновали свадьбу в одном из столичных ресторанов. На торжественное мероприятие пригласили родственников и близких друзей. На столах были карпаччо из лосося с моцареллой, панна-котта из козьего сыра и множество других блюд средиземноморской кухни.