Подарок на именины: Федосееву-Шукшину решили отправить в дом престарелых

Актриса театра и кино Лидия Федосеева-Шукшина год назад развелась с продюсером Бари Алибасовым, но он не забыл поздравить ее с днем рождения. На 84-летие, которое звезда отмечает 25 сентября, ее экс-муж с сыном Бари Алибасовым-младшим решили подарить ей путевку в дом престарелых.

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Именно так можно расценить предложение, которое Алибасов-младший озвучил в день именин экс-мачехи.

«Мы открыли с папой в Калининграде дом для престарелых. Если вдруг Лидию Николаевну захотят в какой-то дом престарелых послать, то лучше уж пусть он будет наш. Поэтому я готов сделать ей такой заочный подарок — предоставить VIP-место в доме престарелых имени Бари Алибасова», - рассказал сайту ФАН Алибасов.

Так что Федосеева-Шукшина, если примет подарок, отправится подальше от Москвы, на побережье Балтийского моря. По рассказам Алибасова, это заведение тянет на настоящий курорт, а не социальное учреждение.