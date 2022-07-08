Под «Мало половин»: Тарасов захотел поработать вместе с Бузовой

Воспитанница «Дома-2» Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов были женаты четыре года. Развод пары состоялся в 2016 году, но по сей день они вспоминают друг о друге, в том числе, в публичном пространстве.

Тарасов, который успел обзавестись не только женой, но и тремя детьми вдобавок к имеющейся дочке от первого брака, во время общения с подписчиками регулярно получает вопросы, касающиеся бывшей жены. И на сей раз у него спросили, мог бы он с Бузовой сняться в одном проекте. Включив погромче хит экс-любимки «Мало половин», блогер не моргнув глазом ответил.