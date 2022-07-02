Почему звезда «Великолепного века» стала носить православный крест

Известная турецкая актриса Мерве Болугур прославилась ролью Нурбану — фаворитки шехзаде Сулеймана - в сериале «Великолепный век». На недавних съемках артистка появилась с нательным крестиком на шее и этим поразила поклонников.

Дело в том, что для мусульман носить крест - неприемлемо. Некоторые осудили Мерве, а есть те, кто от нее отписался в соцсетях.

Актриса поспешила успокоить подписчиков. Заявила, что веру не меняла.

«Православный нательный крест для меня - это обычное украшение, которое очень нравится. Ничего страшного и постыдного в своем поступке не вижу», - отметила девушка.

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