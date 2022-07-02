Почему звезда «Великолепного века» стала носить православный крест

Поступок девушки вызвал волну негодования.
Кадр из сериала «Великолепный век»

Кадр из сериала «Великолепный век»

Известная турецкая актриса Мерве Болугур прославилась ролью Нурбану — фаворитки шехзаде Сулеймана - в сериале «Великолепный век». На недавних съемках артистка появилась с нательным крестиком на шее и этим поразила поклонников.

Дело в том, что для мусульман носить крест - неприемлемо. Некоторые осудили Мерве, а есть те, кто от нее отписался в соцсетях.

Актриса поспешила успокоить подписчиков. Заявила, что веру не меняла.

«Православный нательный крест для меня - это обычное украшение, которое очень нравится. Ничего страшного и постыдного в своем поступке не вижу», - отметила девушка.

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