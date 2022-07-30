Почему Шатунова почти не показывали по телевизору

После смерти Юрия Шатунова стало известно, что музыкант в последнее время работал фактически на износ.

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При этом директор музыканта Аркадий Кудряшов утверждает, что к осени количество концертов планировалось сократить. Впереди артист хотел создать два новых альбома. А вот съемок в шоу и участия в сборных концертах в графике Юрия Шатунова почти не было.

«Все концерты у нас были аншлаговые. Но никому это не было интересно. Потому что всем нужны скандалы! В концерты на телевидении нас не приглашали, потому что - не формат», - объяснил Кудряшов.

По его словам, последние 15 лет Юрий Шатунов работал в фирме «Арс» Игоря Крутого.

Источник: prozvezd.info.