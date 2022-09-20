Почему на самом деле Светлана Лобода отменила концерты в Германии

Известная журналистка Алена Жигалова напомнила, как украинская певица Светлана Лобода отменила концерты в Германии из-за того, что на билетах якобы было написано про спонсора в лице Первого канала.

Артистка тогда публично заявила, что это ошибка и им придется перепечатать плакаты.

Однако на самом деле, считает Жигалова, дело совсем в другом.

«Зима - близко, и Европа скоро столкнется с очень серьезными энергетическими проблемами. И от украинцев европейцы уж очень устали. Одни проблемы из-за них теперь. Выступления могли попросту отменить», - заявила она в программе «Алена, блин».

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Кстати, солист группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка косвенно эту информацию подтвердил.