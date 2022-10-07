Почему на самом деле Диана не хотела разводиться с Чарльзом

Поклонники королевской семьи считают, что принцесса Диана не хотела разводиться с принцем Чарльзом, несмотря на измену с Камиллой. Она верила в то, что ее муж одумается и все разрешится.

Однако королева Елизавета сама поставила точку в их отношениях. Ее Величество потребовала от Дианы дать развод наследнику престола. Для принцессы это был удар.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Она нашла день развода чрезвычайно тяжелым. Она вышла на улицу, ее видели на публике, и ей было очень больно», — заявил королевский эксперт Дженни Бонд.

Диана, по его словам, даже предлагала Чарльзу разъехаться, но на официальных мероприятиях показываться вместе. Но королевскую семью такой сценарий не устроил.