Почему на самом деле Диана не хотела разводиться с Чарльзом

Принцесса даже предлагала супругу выход из положения, но его отвергли.
Принцесса Диана. Фото: Global Look Press

Принцесса Диана. Фото: Global Look Press

Поклонники королевской семьи считают, что принцесса Диана не хотела разводиться с принцем Чарльзом, несмотря на измену с Камиллой. Она верила в то, что ее муж одумается и все разрешится.

Однако королева Елизавета сама поставила точку в их отношениях. Ее Величество потребовала от Дианы дать развод наследнику престола. Для принцессы это был удар.

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«Она нашла день развода чрезвычайно тяжелым. Она вышла на улицу, ее видели на публике, и ей было очень больно», — заявил королевский эксперт Дженни Бонд.

Диана, по его словам, даже предлагала Чарльзу разъехаться, но на официальных мероприятиях показываться вместе. Но королевскую семью такой сценарий не устроил.

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