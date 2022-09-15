Почему Данила Козловский не женится на Оксане Акиньшиной

Журналист Рустам Солнцев в нашей постоянной рубрике «Загугли звезду» заявил о том, что роман Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной явно преувеличен. По словам шоумена, если бы актер хотел жениться на актрисе, то давно бы уже это сделал.

Я думаю, что если бы они хотели бы быть вместе, то уже были бы — и очень давно. Может быть, Козловский с Акиньшиной провели вдвоем всего лишь десять минут. Вот так вот увиделись, посидели, а их кто-то раз — и сфотографировал.

Не более того! И такое тоже может быть», — заявил Солнцев Teleprogramma.pro.