«По живому режете»: после скандала с дочкой Курбан Омаров закатил истерику

Телеведущая Ксения Бородина всем рассказала, какой Курбан Омаров отец. Она воспитывает шестилетнюю дочку Теону и заявила, что бывший муж крайне редко видится с дочкой, которая по нему сильно тоскует. После заявления на Омарова обрушился шквал критики, и он не выдержал, закатив истерику в своем микроблоге. Но разъяснить ничего не захотел.

«Я не могу вам сказать, почему Теоны нет в моем Instagram*. Это наше с ней личное. Журналисты пишут эти статейки и идут домой спокойно спать. Они думают, что я железный, со мной ничего не будет. Ребят, вы же по живому режете…», - не выдержал отец.

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Омаров подчеркнул, что рано или поздно Теона вырастет и будет больше времени проводить с ним. Так у него уже было со старшим ребенком: «Когда Омару было 6 лет, он тоже меня так часто не видел». Мужчина дал понять, что всему свое время.

*Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.