По стопам Хаматовой? Литвинова сообщила из Парижа о скором выходе ее спектакля

Рената Литвинова улетела во Францию, заявив в своем театре, что сделала это для лечения. Для убедительности даже выслала больничный работодателю и запечатлелась в соцсетях в больничной палате.

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Однако позже актриса позировала на сцене парижского театра, а потом заявила, что пишет некую пьесу. Ну а теперь, похоже, что Литвинова готовится к премьере.

В своем телеграме она разместила фото, на котором поедает кактус. Звезда пояснила, что этот снимок – из фотосессии к новому спектаклю, который выйдет уже скоро.

Люди заинтригованы – о чем будет эта постановка? Не пойдет ли Рената Литвинова по стопам Чулпан Хаматовой?