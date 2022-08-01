По слухам: на вдову Юрия Шатунова совершили нападение

1 августа фанаты Юрия Шатунова почтили память артиста на его могиле на Троекуровском кладбище. Здесь на 40 дней состоялась панихида, люди принесли белые розы и выпустили в небо белых голубей.

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Не обошлось и без «сенсаций». Поклонники Шатунова рассказали журналистам КП, что на его жену Светлану якобы в Германии совершено нападение. Такая информация активно тиражируется в фанатских чатах музыканта. Однако фактического подтверждения пока не находит.

Почитатели творчества Шатунова считают, что для безопасности вдовы, а также детей знаменитости целесообразно перевезти их в Россию. Кроме того, поделились версией, что Юрия убили.