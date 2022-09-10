Плющенко подтвердил, что его подопечная Шифрина будет выступать за Израиль

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко подтвердил, что его молодая ученица Софья Шифрина будет выступать за Израиль.
«Да, Софья будет выступать за сборную Израиля, все верно».
Напомним, что на чемпионате России в 2021 году среди фигуристов младшего возраста Шифрина заняла достаточно скромное 11 место, сообщает Metaratings.ru.
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В академию Евгения Плющенко 13-летняя спортсменка перешла в свое время от тренера Светланы Пановой. Тренерский штаб Плющенко связывал со спортсменкой определенные надежды.