Плющенко подтвердил, что его подопечная Шифрина будет выступать за Израиль

Напомним, что на чемпионате России в 2021 году среди фигуристов младшего возраста Шифрина заняла достаточно скромное 11 место, сообщает Metaratings.ru.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

В академию Евгения Плющенко 13-летняя спортсменка перешла в свое время от тренера Светланы Пановой. Тренерский штаб Плющенко связывал со спортсменкой определенные надежды.