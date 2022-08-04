Плющенко оценил вероятность перехода сына в футбол или хоккей

Как отметил фигурист, с наследником два раза в неделю занимается тренер.
Евгений Плющенко

Евгений Плющенко. Фото: Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что не испытывает опасений, что его сын Саша увлечется футболом или хоккеем больше, чем фигурным катанием.

«К нему приезжает тренер два раза в неделю. Он играет у меня и в хоккей. Но он выбрал для себя профессию. Причем не я за него выбрал. Он выбрал быть профессиональным фигуристом. Саша уже очень востребованный фигурист. Ему всего 9 лет, но он катается по всем шоу».

При этом Плющенко заметил, если сын плохо катается, то в семье его наказывают. Говорят, что он больше не будет заниматься любимым видом спорта. Как сказал фигурист, для наследника это большая проблема, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Напомним, что Саша Плющенко – профессиональный фигурист. Он уже не раз побеждал на престижных турнирах, где были участники старше его по возрасту.

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