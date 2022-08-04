Плющенко оценил вероятность перехода сына в футбол или хоккей

При этом Плющенко заметил, если сын плохо катается, то в семье его наказывают. Говорят, что он больше не будет заниматься любимым видом спорта. Как сказал фигурист, для наследника это большая проблема, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Напомним, что Саша Плющенко – профессиональный фигурист. Он уже не раз побеждал на престижных турнирах, где были участники старше его по возрасту.