Кто получит новые соцвыплаты уже в июле

В Пенсионном фонде России сообщили, что две категории граждан смогут получить социальную доплату уже в июле. На сумму в размере 1560 рублей могут рассчитывать те, кто получает пенсию по потере кормильца и ухаживает за пенсионером старше 80 лет или инвалидом 1 группы.

Получателям необходимо обратиться в отделение фонда по месту жительства.

«К пенсии по потере кормильца молодые люди получают социальную доплату. При трудоустройстве право на доплату утрачивается, так как она положена только неработающим получателям пенсий», — говорится в сообщении ПФР.

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