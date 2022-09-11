Плачущий Чонгук в слезах рассказал об отношениях с Ви: «После той ночи назад уже ничего не вернуть»

Солисты коллектива BTS Чонгук и Ви сразу после создания группы не скрывали, что дружат особенно близко. По словам артистов, между ними была редкая связь, они понимали друг друга с полуслова.

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Однако теперь между ними словно черная кошка пробежала. Они не враги, но былой связи - как ни бывало. Об этом Чонгук откровенно поведал на реалити-проекте In the SOOP. Музыкант даже не пытался прятать своих слез.

«Раньше я доверял только ему, но сейчас все изменилось. Отношения уже не те. Мы как-то ночью обсудили с ним, что происходит. Стало ясно, что после той ночи назад уже ничего не вернуть», — сокрушался Чонгук.

Источник: popcake.tv.