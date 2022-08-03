«Пир на весь мир, и шум на всю округу»: кого увидели в замке Галкина, рассказал Худяков

Политик Роман Худяков рассказал в своем телеграме, кто поселился в замке Максима Галкина и Аллы Пугачевой в деревне Грязь.

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По словам экс-депутата, пока в нем обосновался внук Примадонны Никита Пресняков, артист активно осваивается в доме.

«Замок не заброшен, — утверждают люди с негодованием. — Там пир на весь мир, и шум на всю округу». (…) В замке «репетиции» какой-то группы, Роман Иванович, — также пишут мне. И «вечеринки продолжаются до утра — спать мешают».

Оно и понятно. Молодые люди. Им весело. К тому же дедушка-феодал отбыл навсегда в далекие края, прихватив и бабушку-свою жену. Можно веселиться. Отчего же нет?!» — рассказал Худяков.