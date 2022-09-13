«Петь тайком»: музыкальный критик рассказал о незавидном будущем певицы Наргиз

Наргиз Закирова продолжает исполнять песни Максима Фадеева, которые ей запрещено петь по закону об авторском праве. Это уже не первое нарушение скандальной звезды, и в будущем такая халатность может аукнуться ей.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Музыкальный критик Евгений Бабичев спрогнозировал незавидное будущее артистки. По мнению эксперта, доля Закировой отныне – прятаться на корпоративах и не транслировать, что она поет «запрещенку».

«Ей ничего не остается, кроме как петь тайком, в надежде, что никто не снимет на мобильный телефон, не выложит запись, что это не дойдет до Фадеева. Но такое в XXI веке, наверное, невозможно. На ее месте я бы не рисковал», - обрисовал перспективы некогда одной из популярных звезд в России.

Бабичев нашел повод посочувствовать Закировой. Мол, ее можно понять, ведь она все потеряла, разорвав с продюсером Фадеевым и оскорбив Россию.