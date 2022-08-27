«Первый удивит многих»: Будина раскрыла детали новой программы «Свои»

По словам Будиной, на программе она читала стихи «Памяти Дарьи Дугиной» друга канала Ольги Буранковой из Челябинска и Натальи Денисенко из Екатеринбурга. «Очень жду выхода программы. Надеюсь, Первый удивит многих!», - заявила актриса.

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Напомним, что программа «Свои» посвящена жизни и творчеству современных литераторов и музыкантов, которым есть что сказать о своем месте и России в мире.