«Первый удивит многих»: Будина раскрыла детали новой программы «Свои»

Актриса Ольга Будина в «Телеграм» сообщила, что недавно вернулась со съемок новой программы «Свои», которая будет выходить на Первом канале.
«Эмоции переполняют. Ведущий - великолепный Влад Маленко. Гости - Любимый «Зверобой», лучшие современные поэты, пишущие о настоящем времени правду».
По словам Будиной, на программе она читала стихи «Памяти Дарьи Дугиной» друга канала Ольги Буранковой из Челябинска и Натальи Денисенко из Екатеринбурга. «Очень жду выхода программы. Надеюсь, Первый удивит многих!», - заявила актриса.
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Напомним, что программа «Свои» посвящена жизни и творчеству современных литераторов и музыкантов, которым есть что сказать о своем месте и России в мире.