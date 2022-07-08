«Персона нон грата в Ереване»: за что Киркорова не пускают в Армению, рассказал Шахназаров

Филипп Киркоров оказался невъездным на свою историческую родину много лет назад. По отцу Бедросу Киркорову, который сменил фамилию «Киркорян» на «Киркоров» при поступлении в школу, он имеет армянские корни и как-то пытался дать концерт в Ереване. Но ему быстро запретили. Почему это произошло, рассказал журналист Михаил Шахназаров.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

«Филипп Киркоров – персона нон грата в Ереване. Когда он должен был концерты там давать, лет 15, наверное, назад, ему сказали: «Мы тебя просто грохнем». Там есть такая партия, такие экстремисты-ребята, за маечку с турецким флагом и «Мама, шика дам». Билеты были, говорят, проданы очень много. Папа приезжает, поет на армянском, а Филипп не приезжал в Ереван», - рассказал публицист в программе «Полный абзац».

Как известно, между Арменией и Турцией издавна очень конфликтные отношения. И, судя по всему, Киркорову на исторической родине не смогли простить лояльности к врагу.

Смотрите также