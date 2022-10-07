Перестали скрывать связь: Литвинова показала домашнее фото с Земфирой — нежные касания

Рената Литвинова и Земфира вместе покинули Россию и поселились во Франции, в Париже. Здесь подруги стали вести себя более раскованно, чем обычно.

Например, раньше от обеих артисток невозможно было дождаться их совместных снимков в социальных сетях. А сейчас обе дамы делятся с поклонниками селфи, на которых они позируют вдвоем.

Часто эти фотографии носят домашний, даже интимный характер — звезды расслабились и больше не скрывают свою духовную связь.

На свежем фотокадре из Telegram Ренаты Литвиновой, знаменитости нежно прижимаются друг к другу щеками. Обе предпочли отказаться от макияжа.