«Переоценена тетка»: Шахназаров назвал Литвинову «сказочным персонажем»

Шахназаров вспомнил, как актриса играла на сцене с актером Александром Башировым. «И они оба забыли текст. И ходят по сцене — вспоминают текст. Ренате надо ехать туда, где востребованы российские актеры. В Новый рижский театр. Их там Херманис подобрал. Есть шансы отыграть последние спектакли. Скоро газу кирдык. Люди будут сидеть в тулупах. У Херманиса там театр при свечах. При ректальных свечах», — заметил Шахназаров.

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Напомним, что Рената Литвинова живет в последнее время в Париже. В Россию она возвращаться не собирается.