«Переоценена тетка»: Шахназаров назвал Литвинову «сказочным персонажем»

Журналист Михаил Шахназаров в эфире программы «Полный абзац» высмеял актрису Ренату Литвинову.
«Прямо Болливуд такой. От слова боль. Вообще, конечно, Рената Литвинова сказочный персонаж в кавычках. Переоценена тетка. Она такая замысловато задумчивая».
Шахназаров вспомнил, как актриса играла на сцене с актером Александром Башировым. «И они оба забыли текст. И ходят по сцене — вспоминают текст. Ренате надо ехать туда, где востребованы российские актеры. В Новый рижский театр. Их там Херманис подобрал. Есть шансы отыграть последние спектакли. Скоро газу кирдык. Люди будут сидеть в тулупах. У Херманиса там театр при свечах. При ректальных свечах», — заметил Шахназаров.
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Напомним, что Рената Литвинова живет в последнее время в Париже. В Россию она возвращаться не собирается.