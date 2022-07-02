Передумал? Валерий Меладзе объявил о гастролях после обещаний покинуть шоу-бизнес

Валерий Меладзе минувшей весной сделал заявление относительно своей карьеры. Он собрался покинуть сцену, потому что «потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу».

«Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах», - писал артист, и все поняли, что так он прощается с творчеством.

Меладзе даже назвал направление, в котором планирует развиваться – глубокая очистка воды. Это он назвал перспективным, и люди поверили, что знаменитость уходит. Однако, не тут-то было: в «Телеграм» появились афиши Валерия Шотаевича, извещающие о его концертах.

Блогер Алена Жигалова запостила плакат о предстоящем шоу Меладзе в Азербайджане. Концерт запланирован на 20 ноября. «Валерий Меладзе, разочаровавшийся в шоубизе, вновь в него влюбился», - иронично заметила Жигалова. Цены на билеты варьируются от 35 до 350 манат, то есть от 1100 до 11000 рублей.