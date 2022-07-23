Пьера Нарцисса спустя месяц после смерти похоронили в Камеруне

На кадрах можно увидеть процесс отпевания. В зале достаточно много людей. Здесь собрались его родственники и близкие, которые знали его при жизни.

Напомним, что Пьер Нарцисс ушел из жизни еще 21 июня. Однако с погребением возникли проблемы. Жена покойного хотела, чтобы он нашел свое пристанище в России, однако родственники артиста были против.

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Добавим, что в России была в итоге проведена церемония прощания. Затем тело отправили на историческую родину музыканта в Камерун. Он будет покоиться в семейном склепе.