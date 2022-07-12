Пельш объяснил, почему заменил Маслякова на «Встрече выпускников КВН-2022»

Пельш заявил, что вопрос, почему произошла смена ведущих лучше задавать руководству компании «АМИК». «О наличии или отсутствии проблем со здоровьем у людей, которых я очень уважаю, не уполномочен говорить. Когда мне позвонили и попросили провести, то я лишних вопросов не задавал. Так и запишите», - заявил Валдис Пельш.

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Ранее стало известно, что Александр Масляков не появится в Екатеринбурге на «Встрече выпускников КВН-2022». Возможно, это связано с проблемами со здоровьем у мэтра.

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