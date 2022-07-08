Павел Прилучный устроил сюрприз молодой жене Зепюр Брутян в канун Дня любви, семьи и верности

Пока все обдумывали, чем бы порадовать своих возлюбленных 8 июля — в День любви, семьи и верности, Павел Прилучный взял и поднял свою молодую жену Зепюр Брутян над землей.
Сюрприз Павел Прилучный устроил заранее, чтобы в канун праздника уже можно было похвастаться проделанной работой.
В микроблоге Павел Прилучный разместил видео, которым запечатлел, как они вместе с Зепюр Брутян поднимаются в небо на воздушном шаре.
Зепюр при этом выглядит очаровательно-счастливой. В руках у нее символ праздника — букет ромашек, а ее кудри развеваются на ветру, делая свою обладательницу романтично-красивой.
«А вы когда-нибудь летали на воздушном шаре? Если нет, советую!» — подписал видео Павел Прилучный.
Стоит отметить, что часть подписчиков восхитились красивыми кадрами, а часть продемонстрировала скептический настрой по поводу перспектив этой пары.
«Как романтично!», «Я так надеялась на воссоединение семьи. Но смирилась. Вроде неплохая девушка. Но еще наблюдаем», «Про Мирославу все забыли в мгновение. Тень», «Пашка влюбился», — высказались в Сети.
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