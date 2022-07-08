Павел Прилучный устроил сюрприз молодой жене Зепюр Брутян в канун Дня любви, семьи и верности

Пока все обдумывали, чем бы порадовать своих возлюбленных 8 июля — в День любви, семьи и верности, Павел Прилучный взял и поднял свою молодую жену Зепюр Брутян над землей.

Сюрприз Павел Прилучный устроил заранее, чтобы в канун праздника уже можно было похвастаться проделанной работой.

В микроблоге Павел Прилучный разместил видео, которым запечатлел, как они вместе с Зепюр Брутян поднимаются в небо на воздушном шаре.

Зепюр при этом выглядит очаровательно-счастливой. В руках у нее символ праздника — букет ромашек, а ее кудри развеваются на ветру, делая свою обладательницу романтично-красивой.