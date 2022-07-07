Укрыла синим пледом: Катя Токарева из «Дома-2» показала новорожденного сына в домашней обстановке

Бывшие участники «Дома-2» Катя Токарева и Юрий Слободян впервые стали родилями.

Первого июля Катя Токарева сообщила, что родила сына. Мальчик появился на свет в одной из клиник Польши, именно в этой стране уже несколько лет живет пара.

Сын Токаревой и Слободяна родился настоящим богатырем. Его вес составлял 4 680 граммов, а рост 61 сантиметр.

Сейчас молодая мама и новорожденный мальчик уже находятся дома. В микроблоге Катя Токарева поделилась видео, на котором запечатлела сына в кроватке.

Кроха, судя по всему, спит, укрытый уютным синим пледиком. Над кроваткой движется мобиль, но он пока совершенно не интересует новорожденного малыша.