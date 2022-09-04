«Пашка вряд ли расстроился»: выходку Муцениеце с ее побегом из России прокомментировала Миро

Блогер Лена Миро посмеялась над Агатой Муцениеце, которая неожиданно на 1 сентября уехала с детьми от Павла Прилучного в Латвию к матери.

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Акула пера убеждена, что этим поступком актриса хотела продемонстрировать безразличие, которое она дескать испытывает к его свадьбе с Зепюр Брутян.

«То есть, двух других дней у Агаты не было. Нужно было попасть с поездкой прямо на 1 сентября. Конечно, Муципуциевна хочет всем доказать, что ничуть не грустит. (…) Впрочем, сам Пашка Брутян вряд ли особо расстроился. Да и заметил ли, что его укололи? Наверняка, даже не понял - у него сейчас самый медовый месяц», - написала в своем ЖЖ Миро.