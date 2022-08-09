«Ой, здравствуйте! Я вас по телевизору видела»: Галкина в Таллине «поймала» ловкая русская фанатка

Аллу Пугачеву не раз предупреждали, советуя ей не отпускать мужа-шоумена Максима Галкина одного на гастроли, сетуя на то, что к телеведущему могут прилипнуть поклонницы. Так оно и вышло. Пока юморист любовался красотами Таллина, его заприметила фанатка из России.
Восторженная поклонница не смогла скрыть своего волнения, заговорив с комиком. Максим Галкин тоже не стушевался и отпихивать назойливую дамочку не стал, любезно поприветствовав поклонницу, которая без умолку тараторила о том, как ей повезло встретить в Таллине именитого шоумена.
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«Ой, здравствуйте! Извините, пожалуйста, я обычно так не подхожу!» — произнесла на одном дыхании поклонница шоумена.
«Да ничего!» — не растерялся Максим Галкин.
«Я вас только по телевизору видела... Я из России, но живу в Швеции», — заговорила с юмористом фанатка.
«Очень приятно! Привет Швеции», — остудил пыл ловкой дамочки Галкин.