«Ой, здравствуйте! Я вас по телевизору видела»: Галкина в Таллине «поймала» ловкая русская фанатка

Аллу Пугачеву не раз предупреждали, советуя ей не отпускать мужа-шоумена Максима Галкина одного на гастроли, сетуя на то, что к телеведущему могут прилипнуть поклонницы. Так оно и вышло. Пока юморист любовался красотами Таллина, его заприметила фанатка из России.

Восторженная поклонница не смогла скрыть своего волнения, заговорив с комиком. Максим Галкин тоже не стушевался и отпихивать назойливую дамочку не стал, любезно поприветствовав поклонницу, которая без умолку тараторила о том, как ей повезло встретить в Таллине именитого шоумена.

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