«Отпиленный нос и дешевые виниры»: Миро высмеяла новую любовницу Гусева

Накануне Антон Гусев представил публике свою новую возлюбленную — Яну Герштейн. Экс-герой «Дома-2» признался, что души не чает в девушке, а вот Лена Миро осталась от нее не в восторге.
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На своем сайте lena-miro.ru блогерша заявила, что все избранницы Антона «на одно лицо».
«Отпиленный нос, пришитая волосня, дешевые виниры, налепленные на неправильный прикус, надутые филерами губы, любовь к фотошопу и полное отсутствие ума», — высказалась Лена.
Антон Гусев и Яна Герштейн. Фото: соцсети
Не оценила акула пера и самого Гусева. По ее мнению, блогер «застрял в нулевых», когда селебрити любили фотографироваться на фоне шильдиков люксовых автомобилей и носить вещи с огромными логотипами брендов.
Напомним, в начале июля Гусев развелся в Викторией Романец. Пара прожила в браке пять лет.