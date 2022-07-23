«Отпиленный нос и дешевые виниры»: Миро высмеяла новую любовницу Гусева

Накануне Антон Гусев представил публике свою новую возлюбленную — Яну Герштейн. Экс-герой «Дома-2» признался, что души не чает в девушке, а вот Лена Миро осталась от нее не в восторге.

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На своем сайте lena-miro.ru блогерша заявила, что все избранницы Антона «на одно лицо».