«Открылись глаза на их паршивые рты»: Солнцев назвал имена «шестерок Пугачевой»

Как заметил Солнцев, некоторые звезды специально сотрудничали с Пугачевой для своего продвижения. «То в клипе у Аллы Пугачевой засветиться в дурацкой роли, как Лариса Долина и Лолита. А потом, когда Алла уехала и проявила свою волю и отношение к происходящему, то тут у этих шестерок, койотов... Я в Лос-Анджелесе. Здесь шакалов нет. Так вот у этих койотов, ребята, вдруг открылись глаза на их паршивые рты. Время все расставит по своим местам. Время – главный судья. Мельница богов медленно мелет. Хотя в случае с Ларисой Долиной и Аллегровой – медленно не про них, потому что возраст. Друзья, мои. Старючие они больно и вонючие, позорницы», - заметил Солнцев.

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Напомним, что Алла Пугачева полгода назад покинула Россию. В родной стране она обещала появиться в начале осени, когда ее дети пойдут в третий класс.