Отклеила ресницы, смыла брови и помаду, распустила неухоженные волосы: потерявшая лоск Лобода показала себя без грима

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода осудила происходящее и отреклась от России, несмотря на то, что своей славой обязана как раз нашему шоу-бизнесу. Артистка переметнулась на ту сторону границы, но и там оказалась отвержена соотечественниками.

Спустя несколько месяцев Лобода решила вернуться на сцену. И перебралась в Штаты, чтобы попытаться заработать там. На новом фото, которое Светлана показала в Сети, она позирует на балконе в нью-йоркской квартире. При этом, глядя на некогда одну из самых ярких звезд сцены, возникает вопрос, куда делся ее былой лоск.

Лобода распустила неухоженные волосы, отклеила наращенные ресницы, губы стали как будто еще больше на лице без капли грима – такой выглядит без прикрас любимица миллионов. При этом, Лобода даже не застегнула ширинку, выставив себя еще более неопрятной.