Откладывает в кубышку? Какую пенсию получает Леонид Якубович из «Поля чудес»

Леонид Якубович уже несколько десятилетий ведет программу «Поле чудес» на Первом канале. Это шоу без сомнения можно назвать народным.

В беседе с сайтом Teleprogramma.pro, Леонид Аркадьевич как-то разоткровенничался о том, какое пособие он получает от государства. Оказывается, пенсия у телеведущего вполне приличная. 76-летнему Якубовичу не на что жаловаться.

На жизнь ведущему программы «Поле чудес» хватает и тех денег, которые он заработал. Так что пенсию Леонид Аркадьевич не тратит, откладывает все в кубышку. Накопленное, как считает Якубович, вполне может пригодиться его семье.

«Я пенсию ни на что пока не трачу. Мне ее перечисляют на счет. У меня она 23 тысячи. Но я работаю», — отметил шоумен.

Ранее стало известно, какую пенсию получает Евгений Петросян и Елена Степаненко.

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