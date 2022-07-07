Отец 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой обратился к россиянам

Отец 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений нелестно высказался в адрес россиян, критикующих его методику воспитания детей, благодаря которой уже второй наследник психолога получил школьный аттестат в восьмилетнем возрасте.
Тепляков-старший отметил, что попытки дискредитировать его семью выглядят нелепо, потому как разработанная им образовательная схема, как показывает опыт, работает.
«Чем вообще (кроме рейтинга) руководствуются незнакомые семье люди, пытаясь высказать свое "авторитетное мнение"? Выглядит это в лучшем случае нелепо, в худшем-жалко <…>
Дети остаются детьми, методика работает. А "авторитетные мнения", состоящие из смеси слухов, сплетен и личных комлексов, интересны разве что мне как психологу, да и то, если честно, мне за ваших тараканов не платят», — написал Тепляков в личном блоге.
Алиса Теплякова. Фото: канал "Россия"
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Ранее стало известно, что 9-летнего ребенка-уникума Алису Теплякову, сумевшую поступить на психфак МГУ, могут отчислить из-за поведения отца. Мужчина во время экзамена дочери ворвался в госучреждение и устроил потасовку, в которой пострадал замдекана факультета.