Отец 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой обратился к россиянам

Отец 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений нелестно высказался в адрес россиян, критикующих его методику воспитания детей, благодаря которой уже второй наследник психолога получил школьный аттестат в восьмилетнем возрасте.

Тепляков-старший отметил, что попытки дискредитировать его семью выглядят нелепо, потому как разработанная им образовательная схема, как показывает опыт, работает.