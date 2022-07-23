«От подачи, от темпа песни»: почему во время концертов у Шатунова менялся голос

«Почему у вас меняется голос в песнях?», - спрашивали поклонники.

«Голос в песнях меняется от многих факторов. Во-первых, от тональности. Во-вторых, от настроения исполнения. От подачи, от темпа песни. Причин очень много. И голос всегда звучит по-разному. Потому что если ты хочешь передать какие-то чувства, то ты должен петь нежно, как-то с придыханием. А не орать, как будто ты в группе какой-то. Если хочешь спеть жестко и резко, то должен другую манеру найти. Отсюда, конечно, голос меняется. Не только тембрально, но и эмоционально. Вот почему меняется голос. Все, что есть от природы – голос не меняет. Он как был, так и есть», - отмечал Юрий Шатунов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.