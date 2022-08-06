Осунулся, очень грустный: Николаев показал, как выглядит уехавший в Латвию Хазанов

На снимке Хазанов осунулся, он в последнее время по каким-то причинам не весел. Что сегодня творится в его жизни – неизвестно.

На кадре также можно увидеть дочку певицы Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте и продюсера Игоря Матвиенко.

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Ранее директор «Ленкома» Марк Варшавер отмечал, что Хазанов не может приехать в столицу. В Латвии он, судя по всему, лечится. При этом Хазанов продолжает числиться в театре.