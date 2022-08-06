Осунулся, очень грустный: Николаев показал, как выглядит уехавший в Латвию Хазанов

Композитор Игорь Николаев в соцсетях показал, как выглядит знаменитый артист Геннадий Хазанов, который несколько месяцев назад перебрался жить в Латвию и в Россию возвращаться не спешит.
Игорь Николаев, Кристина Орбакайте, Геннадий Хазанов и Игорь Матвиенко. Фото: соцсети
На снимке Хазанов осунулся, он в последнее время по каким-то причинам не весел. Что сегодня творится в его жизни – неизвестно.
На кадре также можно увидеть дочку певицы Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте и продюсера Игоря Матвиенко.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Ранее директор «Ленкома» Марк Варшавер отмечал, что Хазанов не может приехать в столицу. В Латвии он, судя по всему, лечится. При этом Хазанов продолжает числиться в театре.