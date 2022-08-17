«Оставлю здесь размножаться»: Лолита разделась рядом с Лехой и показала большую бандурину (видео)

Артистка разделась до купальника и нашла на берегу продолгватый камень, напоминающий мужское достоинство, который поспешила показать своим подписчикам в соцсетях. Лолита заявила, что ее находка порадует не только ее.

«На что это похоже? На первобытное оружие! Я оставлю этот камушек здесь, чтобы размножался!» - сказала Лолита.