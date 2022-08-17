«Оставлю здесь размножаться»: Лолита разделась рядом с Лехой и показала большую бандурину (видео)

Певица Лолита отдыхает в компании мужчины на море.
Лолита.

Лолита. Фото: Global Look Press

Певица Лолита записала забавное видео для соцсетей. Звезда в настоящее время отдыхает на море в компании мужчины по имени Алексей, называя его по-свойски «Лехой».

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Артистка разделась до купальника и нашла на берегу продолгватый камень, напоминающий мужское достоинство, который поспешила показать своим подписчикам в соцсетях. Лолита заявила, что ее находка порадует не только ее.

«На что это похоже? На первобытное оружие! Я оставлю этот камушек здесь, чтобы размножался!» - сказала Лолита.

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