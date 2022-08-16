Опять миллионер? Муцениеце похвасталась подарком от мужчины под грифом «инкогнито»

Прошлой весной у Агаты Муцениеце неожиданно появился «майбах» за 10 миллионов. Актриса категорически отказалась говорить, откуда такое богатство у нее, а вот ее друг, ведущий Алексей Шарашин, рассекретил звезду.

По его словам, актрисе вручил дорогой подарок некий друг-олигарх. Тем не менее Агата Муцениеце до сих пор не замужем, но продолжает привлекать мужчин.

В личном блоге знаменитость похвасталась подарком от таинственного воздыхателя, который оставил возле ее квартиры роскошный букет роз, но предпочел остаться инкогнито.

Неужели очередной богач?