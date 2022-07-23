«Я очень люблю большой пенис»: Ольга Бузова сделала смелое признание

Певица стала главной звездой на «VK Fest» в Москве.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграм» опубликовала видеозапись, на которой певица и телеведущая Ольга Бузова сделала со сцены «VK Fest» в Москве смелое заявление.

«Оленька, в Сеть просочилась информация, что ты влюблена в теннис», - заявила ведущая мероприятия.

«В пенис», - поправила ее Бузова.

«В большой или маленький?», - стала донимать ведущая.

«Я очень люблю большой пенис», - заметила Ольга Бузова.

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Напомним, что Ольга Бузова открыла «VK Fest» в Москве. Певица удостоилась этой чести уже в пятый раз подряд.

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