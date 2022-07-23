«Я очень люблю большой пенис»: Ольга Бузова сделала смелое признание

«Оленька, в Сеть просочилась информация, что ты влюблена в теннис», - заявила ведущая мероприятия.

«В пенис», - поправила ее Бузова.

«В большой или маленький?», - стала донимать ведущая.

«Я очень люблю большой пенис», - заметила Ольга Бузова.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Ольга Бузова открыла «VK Fest» в Москве. Певица удостоилась этой чести уже в пятый раз подряд.