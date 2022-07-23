«Я очень люблю большой пенис»: Ольга Бузова сделала смелое признание

Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграм» опубликовала видеозапись, на которой певица и телеведущая Ольга Бузова сделала со сцены «VK Fest» в Москве смелое заявление.
«Оленька, в Сеть просочилась информация, что ты влюблена в теннис», - заявила ведущая мероприятия.
«В пенис», - поправила ее Бузова.
«В большой или маленький?», - стала донимать ведущая.
«Я очень люблю большой пенис», - заметила Ольга Бузова.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Напомним, что Ольга Бузова открыла «VK Fest» в Москве. Певица удостоилась этой чести уже в пятый раз подряд.