«Они стране не нужны»: Никита Михалков — об уехавших из России звездах

Как отметил Михалков, сбежавшие нужны той части элиты, которая их руками, при их помощи добивалась своих целей, своих интересов, не имеющих никакого отношения к интересам страны.

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Напомним, что Россию за последние месяцы покинули некоторые звезды. Среди них — певица Алла Пугачева, юморист Максим Галкин, актриса Чулпан Хаматова, музыкант Андрей Макаревич.