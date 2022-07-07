«Они рекомендательного характера»: Прусикин - о «черных списках» в России

По словам музыканта, он отменил все концерты в родной стране.
Илья Прусикин

Илья Прусикин. Фото: Global Look Press

Музыкант Илья Прусикин из группы Little Big в интервью Би-би-си заявил, что в России есть так называемые черные списки, в которых находится и его музыкальная команда.

«Нас внесли во все «черные списки». Запрет на концертную деятельность и так далее. Эти списки неофициальные. Они рекомендательного характера. Приходят эти «черные списки» площадкам, где написано, кто не может выступать на этих площадках. В общем, происходят там не очень хорошие дела».

Как отметил Прусикин, он отменил все выступления в России. «Площадки не смогут организовать наши концерты, потому что есть эти списки», — заявил Илья Прусикин.

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Напомним, что Илья Прусикин еще в начале марта покинул Россию. В родную страну он пока возвращаться не намерен.

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