«Они рекомендательного характера»: Прусикин - о «черных списках» в России

Как отметил Прусикин, он отменил все выступления в России. «Площадки не смогут организовать наши концерты, потому что есть эти списки», — заявил Илья Прусикин.

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Напомним, что Илья Прусикин еще в начале марта покинул Россию. В родную страну он пока возвращаться не намерен.

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