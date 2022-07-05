Они издеваются? В ИКЕА сообщили, когда их сайт опять заработает

Шведская компания ИКЕА, заявив о своем уходе из России, решила устроить большую распродажу своих товаров.

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Вначале продукцию продавали между сотрудниками магазинов, а с 5 июля в распродаже смогли поучаствовать все остальные соотечественники. В торговых залах это сделать было невозможно, исключительно на сайте корпорации.

В итоге ресурс обрушился. В настоящий момент на официальном портале компании появилось сообщение о том, когда же он заработает. И если создатели данного сообщения ничего не перепутали, его планируют ремонтировать 7 месяцев — вплоть до 7 утра 9 февраля.

Мечта о заветных шкафчиках и контейнерах со скидкой для жителей РФ стала гораздо иллюзорнее.