«Они его убили»: Разин назвал виновных в смерти Шатунова

Андрей Разин выступил с обличительной речью против директора Юрия Шатунова Аркадия Кудряшова. Продюсер заявил, что наставник со своими помощниками подорвал и без того слабое здоровье артиста насыщенным гастрольным графиком.
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«То, что это убийство, это сто процентов. Потому что они его практически загнали! Он в состоянии сердечного приступа и инфаркта работал на сцене. Они вызывали скорые постоянно, он падал в обмороки», — высказался Андрей в соцсети.
Разин отметил, что предупреждал Кудряшова об опасности, однако он не стал его слушать.
«Я говорил за полгода, что вы его ухандокаете. Потому что не тот возраст, курение, перенесенный ковид и сердечная недостаточность доведут его до смерти. Но никто не слушал, потому что нужны были деньги. Они его убили этими концертами!» — заявил продюсер.
Чтобы разобраться в трагедии, Разин обратился к президенту России Владимиру Путину. По словам продюсера, сейчас по его обращению идет расследование, дело направлено в генеральную прокуратуру.