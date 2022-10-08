«Они его убили»: Разин назвал виновных в смерти Шатунова

Разин отметил, что предупреждал Кудряшова об опасности, однако он не стал его слушать.

«Я говорил за полгода, что вы его ухандокаете. Потому что не тот возраст, курение, перенесенный ковид и сердечная недостаточность доведут его до смерти. Но никто не слушал, потому что нужны были деньги. Они его убили этими концертами!» — заявил продюсер.

Чтобы разобраться в трагедии, Разин обратился к президенту России Владимиру Путину. По словам продюсера, сейчас по его обращению идет расследование, дело направлено в генеральную прокуратуру.