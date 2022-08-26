«Не я изменяла тебе и отобрала подаренную машину»: Бузова вспомнила, как Тарасов выгнал ее из их общей квартиры

На днях экс-футболист Дмитрий Тарасов, который активно развивает свой блог в соцсети, предложил дружбу и сотрудничество бывшей жене Ольге Бузовой.
Теледива слегка ошалела от такой прыти экс-супруга, который уже давно зарабатывает на ее имени. Ведь все прекрасно понимают, что популярным Тарасов стал, только благодаря своему браку с Бузовой.
Ольга Бузова опубликовала публичное обращение к Дмитрию Тарасову, открестившись от него и фактически запретив использовать свое имя для его пиара.
«Ты так открещивался от меня и нашей любви последние 6 лет, говоря, что я была ошибкой в твоей жизни. А также, напомню, поливал меня грязью с самого начала расставания, взламывал телефоны, публиковал личные фото и видео, оскорблял, платил за публикации, порочащие мою честь», — обратилась Ольга Бузова к Дмитрию Тарасову.
Она напомнила бывшему, как некрасиво он поступил с ней после развода — отобрал подаренную машину, дом, который они строили вместе, и выгнал из квартиры после тяжелой операции.
«Ты прав, ты не можешь на меня держать зла, ведь это не я изменяла тебе, не я отобрала у тебя подаренную машину, это не я забирала у тебя дом, в который вложено было огромное количество моей любви, души и денег. Это не я выгоняла тебя из нашей общей квартиры на улицу в тот момент, когда я не могла ходить после сложнейшей операции, после которой мы могли стать родителями», — с горечью добавила Ольга Бузова.
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Напомним, брак Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова продлился четыре года. В декабре 2016 пара официально развелась. Причиной развода стала измена Тарасова.