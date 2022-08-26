«Не я изменяла тебе и отобрала подаренную машину»: Бузова вспомнила, как Тарасов выгнал ее из их общей квартиры

На днях экс-футболист Дмитрий Тарасов, который активно развивает свой блог в соцсети, предложил дружбу и сотрудничество бывшей жене Ольге Бузовой.

Теледива слегка ошалела от такой прыти экс-супруга, который уже давно зарабатывает на ее имени. Ведь все прекрасно понимают, что популярным Тарасов стал, только благодаря своему браку с Бузовой.

Ольга Бузова опубликовала публичное обращение к Дмитрию Тарасову, открестившись от него и фактически запретив использовать свое имя для его пиара.