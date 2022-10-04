«Она вообще знает, кто такие холопы? Просто лопочет»: Соседов назвал Пугачеву глупой и необразованной

Сергей Соседов жестко высказался о сбежавшей в Израиль Алле Пугачевой. Музыкального критика возмутило, что певица назвала тех, кто ее раскритиковал, «холопами» и «рабами».

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Телеведущий поделился своим мнением об артистке в беседе с порталом Teleprogramma.pro. Он заявил, что Пугачева бросается словами, смысл которых даже не понимает, поскольку недостаточно образованна.