«Она вообще знает, кто такие холопы? Просто лопочет»: Соседов назвал Пугачеву глупой и необразованной

Сергей Соседов жестко высказался о сбежавшей в Израиль Алле Пугачевой. Музыкального критика возмутило, что певица назвала тех, кто ее раскритиковал, «холопами» и «рабами».
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Телеведущий поделился своим мнением об артистке в беседе с порталом Teleprogramma.pro. Он заявил, что Пугачева бросается словами, смысл которых даже не понимает, поскольку недостаточно образованна.
«Она глупа и необразованна. Что она знает? Она вообще знает, кто такие холопы? Спросите у нее. Боюсь, она даже не знает, кто это такие! Она просто лопочет, что-то услышала.
Мне смешно это слышать! Кто бы говорил, но не какая-то вышедшая в тираж старуха. Там образования — с гулькин нос. Там не о чем разговаривать», — высказался Соседов.