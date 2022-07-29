«Она устает от телевидения»: Варшавер объяснил, почему Поргина так часто ездит в отпуск

По словам директора «Ленкома», он старается в последний год с актрисой не встречаться.
Людмила Поргина

Людмила Поргина. Фото: Global Look Press

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro оценил частые «болгарские каникулы» актрисы Людмилы Поргиной.

«Она постоянно отдыхает. Сколько ее помню. Только от чего — непонятно. Хотел бы задать ей этот вопрос. Но я стараюсь с ней не встречаться. Она устает от телевидения, где ярко выступает и поучает жизни коллег».

Как отметил Варшавер, Поргина возомнила себя новым Макаренко, известным педагогом. «Жизненный опыт у нее громадный. Она хочет быть обществу полезна. Выдает свое мнение в разных программах», — заметил Варшавер.

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Ранее стало известно, что Людмила Поргина взяла больничный в «Ленкоме». Она на месяц уехала в отпуск в Болгарию.

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