«Она устает от телевидения»: Варшавер объяснил, почему Поргина так часто ездит в отпуск

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro оценил частые «болгарские каникулы» актрисы Людмилы Поргиной.
«Она постоянно отдыхает. Сколько ее помню. Только от чего — непонятно. Хотел бы задать ей этот вопрос. Но я стараюсь с ней не встречаться. Она устает от телевидения, где ярко выступает и поучает жизни коллег».
Как отметил Варшавер, Поргина возомнила себя новым Макаренко, известным педагогом. «Жизненный опыт у нее громадный. Она хочет быть обществу полезна. Выдает свое мнение в разных программах», — заметил Варшавер.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Ранее стало известно, что Людмила Поргина взяла больничный в «Ленкоме». Она на месяц уехала в отпуск в Болгарию.