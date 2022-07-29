«Она устает от телевидения»: Варшавер объяснил, почему Поргина так часто ездит в отпуск

Как отметил Варшавер, Поргина возомнила себя новым Макаренко, известным педагогом. «Жизненный опыт у нее громадный. Она хочет быть обществу полезна. Выдает свое мнение в разных программах», — заметил Варшавер.

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Ранее стало известно, что Людмила Поргина взяла больничный в «Ленкоме». Она на месяц уехала в отпуск в Болгарию.