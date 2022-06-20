Она родом из Донецка: стало известно отношение звезды «Сватов» Татьяны Кравченко к происходящему на Украине

На фоне скандала, который звезда всенародно любимого сериала «Сваты» Анна Кошмал провоцирует между актерами, стала известна позиция другой актрисы — любимицы публики Татьяны Кравченко. Исполнительница роли Валюхи Будько никак не реагирует на выпады киевской звезды, предпочитая отмалчиваться.

Но позиция Кравченко по поводу происходящего на Украине стала ясна. О ней поведал режиссер третьего сезона «Сватов» Эдуард Радзюкевич. По словам кинодеятеля, Татьяна Эдуардовна не может равнодушно смотреть, как ее родина превращается в «фашиствующее государство». Актриса, отметим, родом из Донецка, где последние 8 лет продолжается борьба за свободу и правду.

Источник: News.ru