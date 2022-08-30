«Она обыкновенный парикмахер»: Максакова оскорбительно высказалась о Юдашкиной

Как отметила Максакова, Юдашкина периодически устраивала светские рауты. «Дочь Юдашкина Галина замужем за моим племянником Петей. Я волею случая становилась свидетельницей их светских забав и утех. Галина Юдашкина - скрытный человек. Она тише воды и ниже травы. Она не может противостоять своему отцу», - заметила Максакова.

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Напомним, что Марина Юдашкина – жена знаменитого на всю страну модельера Валентина Юдашкина. Она является успешной бизнес-леди.