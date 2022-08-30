«Она обыкновенный парикмахер»: Максакова оскорбительно высказалась о Юдашкиной

Оперная дива Мария Максакова в шоу «Гроши» оскорбительно высказалась о своей дальней родственнице дизайнере Марине Юдашкиной.
«Юдашкин и его жена страшно любят всякие тусовки. Она вообще обыкновенный парикмахер, которой несказанно повезло в жизни. И поэтому она не то что с аппетитом, а с какой-то одержимостью лезла в светскую жизнь. Это у нее мания».
Как отметила Максакова, Юдашкина периодически устраивала светские рауты. «Дочь Юдашкина Галина замужем за моим племянником Петей. Я волею случая становилась свидетельницей их светских забав и утех. Галина Юдашкина - скрытный человек. Она тише воды и ниже травы. Она не может противостоять своему отцу», - заметила Максакова.
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Напомним, что Марина Юдашкина – жена знаменитого на всю страну модельера Валентина Юдашкина. Она является успешной бизнес-леди.