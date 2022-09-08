«Она настолько там наверху»: Киркоров попросил не осуждать и не обсуждать Пугачеву

Напомним, что Алла Пугачева не так давно вернулась в Россию. Она отвела своих детей, Гарри и Лизу, в третий класс Первой московской гимназии, сообщает super.ru.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

На днях Пугачева негативно высказывалась о некоторых известных личностях. В частности, от нее досталось телеведущему Владимиру Соловьеву и режиссеру Никите Михалкову.