«Она настолько там наверху»: Киркоров попросил не осуждать и не обсуждать Пугачеву

Музыкант Филипп Киркоров на презентации клипа певца JONY резко сменил тон в ответ на вопрос о влиянии Аллы Пугачевой на шоу-бизнес в прошлом.
«Кто мы все такие, чтобы осуждать, обсуждать, комментировать Аллу Борисовну. Какие-то ее поступки. Она настолько там наверху, сделала для этой страны столько, что грех сейчас что-то приписывать ей негативное».
Напомним, что Алла Пугачева не так давно вернулась в Россию. Она отвела своих детей, Гарри и Лизу, в третий класс Первой московской гимназии, сообщает super.ru.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
На днях Пугачева негативно высказывалась о некоторых известных личностях. В частности, от нее досталось телеведущему Владимиру Соловьеву и режиссеру Никите Михалкову.