«Она мне выдрала клок волос»: Шаляпин и Жигалова устроили драку во время интервью

Как отметил Прохор Шаляпин, когда ему звонили, чтобы он прокомментировал негативные слова Алены Жигаловой о нем, то находился на голодании, поэтому и сорвался, назвав журналистку «наглой бабой».

«Пока не могу комментировать зарыли мы или нет топор войны», — сказал певец.

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Напомним, что Алена Жигалова и Прохор Шаляпин не раз через прессу негативно высказывались друг о друге. Судя по всему, после интервью они все-таки помирились.