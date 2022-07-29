«Она мне выдрала клок волос»: Шаляпин и Жигалова устроили драку во время интервью

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro признался, что сходил на интервью к видеоблогеру Алене Жигаловой, с которой в последний месяц они регулярно обменивались любезностями, откровенно оскорбляя друг друга.
«Я ходил на ее шоу. Она мне выдрала клок волос. Чем все закончилось — не скажу. Смотрите программу у Алены. Пусть люди все это увидят».
Как отметил Прохор Шаляпин, когда ему звонили, чтобы он прокомментировал негативные слова Алены Жигаловой о нем, то находился на голодании, поэтому и сорвался, назвав журналистку «наглой бабой».
«Пока не могу комментировать зарыли мы или нет топор войны», — сказал певец.
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Напомним, что Алена Жигалова и Прохор Шаляпин не раз через прессу негативно высказывались друг о друге. Судя по всему, после интервью они все-таки помирились.