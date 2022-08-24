«Она изумилась, что зарабатывала меньше»: Соседов - о вражде Пугачевой с Разиным и Шатуновым

Как отметил Соседов, Пугачевой удалось познакомиться с Шатуновым и Разиным.

«Деньги за свои выступления они получали налом. Огромными сумками. Она тогда изумилась, что зарабатывала меньше. Пугачева была удивлена. Подала запрос, чтобы разобраться. Тем более, что повод для проверки был.

«Ласковый май» ездил по стране несколькими составами. Для Пугачевой это был нонсенс и шок. Какие-то ребята зарабатывают так много. Ее это, конечно, возмутило», - сказал Соседов.