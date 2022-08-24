«Она изумилась, что зарабатывала меньше»: Соседов - о вражде Пугачевой с Разиным и Шатуновым

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro рассказал о вражде певицы Аллы Пугачевой с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиными и музыкантом Юрием Шатуновым.
«Это давняя история. Пугачева тогда ездила со своим Театром песни по всей стране. Она решила познакомиться с мальчиками из «Ласкового мая». Они собирали стадионы. В СССР это казалось невозможным».
Как отметил Соседов, Пугачевой удалось познакомиться с Шатуновым и Разиным.
«Деньги за свои выступления они получали налом. Огромными сумками. Она тогда изумилась, что зарабатывала меньше. Пугачева была удивлена. Подала запрос, чтобы разобраться. Тем более, что повод для проверки был.
«Ласковый май» ездил по стране несколькими составами. Для Пугачевой это был нонсенс и шок. Какие-то ребята зарабатывают так много. Ее это, конечно, возмутило», - сказал Соседов.
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Напомним, что в свое время по стране с гастролями ездили 67 музыкальных коллективов «Ласковый май». За это Андрею Разину грозила расстрельная статья.